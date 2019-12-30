2019'un en başarılı iş kadınları belirleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019'un en başarılı iş kadınları belirleniyor - Son Dakika Ekonomi

2019'un en başarılı iş kadınları belirleniyor

6 saat önce

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından düzenlenen Geleneksel İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödül Töreni için öneri süreci başladı.

2019'un en başarılı iş kadınları belirleniyor, System.String[]

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından düzenlenen Geleneksel İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödül Töreni için öneri süreci başladı.


BUİKAD'ın yılın en başarılı iş kadınları ve iş kadınlarını destekleyen kuruluşlarını ödüllendireceği 11. Geleneksel İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödül Töreni için geri sayım başladı. 10 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen ödül töreninin 11.'si 5 Mart 2020'de düzenlenecek. Halkın önerisi ile toplam 7 kategoride dağıtılacak ödüller için derneğin internet sitesi üzerinden aday önerileri yapılabilecek.


Bursa'nın ilk ve tek kadın ödülleri olma özelliği taşıyan etkinlik için adaylar ulusal ve yerel kategoride belirlenecek. Derneğin internet sitesi üzerinden sadece öneri ile başvuruların alınacağı süreç 20 Ocak'ta tamamlanacak. Sitedeki ilgili linki tıklayanlar, aday gösterdikleri kişi ve kurumları yazdıktan sonra iletisim@buikad.org adresine mail atacak. Tüm başvuruları tek tek değerlendirecek olan BUİKAD Yönetim Kurulu, önerilen adaylar arasından en başarıları tespit edecek. Ödüller 5 Mart 2020 Perşembe günü sahiplerine takdim edilecek. Programın sunuculuğunu ise Yekta Kopan üstlenecek.


Adaylar öneri ile belirlenecek


Ödül töreni hakkında açıklamalarda bulunan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, 10 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri etkinliğin kadın girişimciler ve iş kadınları için bir teşvik niteliğini kazandığını söyledi. Törende kadınlara değer veren kurum ve kuruluşları da ödüllendirdiklerini vurgulayan Başkan Oya Eroğlu; "Toplumdaki tüm kadınların iş yaşamının her kesiminde var oluşlarını sağlamak, rol modellerle motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla, ekonomiden sosyal hayata birçok alanda örnek teşkil eden ve başarıya yürüyen iş kadınlarını ödüllendiriyoruz. Derneğimizin kuruluşundan itibaren kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları için özel bir çaba sarf ediyoruz. Verdiğimiz ödüller; başarıya ulaşan veya örnek olan kadınların yanı sıra kadının istihdamına önem veren firmaları da teşvik ediyor. Bu kapsamda 11.'sini düzenleyeceğimiz BUİKAD Geleneksel İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödül Töreni için herkesi başarılı gördükleri adayları önermeye çağırıyoruz" dedi.


Yerel ve ulusal kategoride ödüller dağıtılacak


Törende yerel ve ulusal olmak üzere toplam 7 kategoride ödülün dağıtılacağını açıklayan Eroğlu; " Ulusal kategoride; Yılın Başarılı İş Kadını, Yılın Kadını Destekleyen Oluşumu ve Yılın Fark Yaşatan Kadını ödüllerini vereceğiz. Yerel kategoride; Bursa'da Yılın Başarılı İş Kadını, Bursa'da Yılın Başarılı Girişimci Kadını, Bursa'da Yılın Başarılı Kadın Yöneticisi ve Bursa'da Yılın Kadını Destekleyen Şirketi ödüllerini dağıtacağız. Aday değerlendirmesini 20 Ocak'a kadar sitemizden gerçekleştirilen öneri başvurular üzerinden yapacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oto galeri açıp vekaletname ile vurgun yaptılar
Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu 70 yaşındaki nine, eksi 10 derecede yaşam mücadelesi veriyor Kıbrıs'ta toplu tecavüze uğradığını iddia eden İngiliz kadın 'yalan beyan'dan suçlu bulundu

Son Dakika Haberleri
19:46 Kayseri'den günde 50 ton pastırma üretiliyor - Son Dakika Ekonomi
18:46 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den iklim değişikliği uyarısı - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
17:19 TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Son Dakika Ekonomi
17:09 Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019'un en başarılı iş kadınları belirleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]