2019'un en çok aranan şarkıcıları - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019'un en çok aranan şarkıcıları - Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları

6 saat önce

Türkiye'de kadın sanatçılar arasında en çok Hadise, erkeklerde ise en çok Tarkan'ı arandı.

2019'un en çok aranan şarkıcıları, System.String[]

Türkiye'de kadın sanatçılar arasında en çok Hadise, erkeklerde ise en çok Tarkan'ı arandı.

Kobimedya A.Ş. popüler arama motoru Google'da, pop müzik kategorisinde yaptığı araştırmaya göre, 2019 senesinde en çok aranan kadın ve erkek şarkıcıları açıkladı. Türkiye, kadınlarda en çok Hadise'yi, erkeklerde ise en çok Tarkan'ı aradı.

Araştırma sonuçlarına göre, en çok aranan kadın pop şarkıcılar sıralaması şöyle;

Hadise: Hadise sırasıyla en çok Hakkari, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa ve Muş'ta arandı.

Demet Akalın: Demet Akalın sırasıyla en çok Yalova, Bartın, Edirne, Kocaeli, Giresun'da arandı.

Aleyna Tilki: Aleyna Tilki sırasıyla en çok, Niğde, Iğdır, Adıyaman, Düzce, Rize'de arandı.

Sıla: Sıla sırasıyla en çok Tunceli, Hatay, İzmir, Muğla, Osmaniye'de arandı.

Hande Yener: Hande Yener sırasıyla en çok Sinop, Ardahan, Kırklareli, Aydın, Artvin'de arandı.

Araştırma sonuçlarına göre, en çok aranan erkek pop şarkıcılar sıralaması ise şöyle;

Tarkan: Tarkan sırasıyla en çok Ardahan, Tunceli, Kırklareli, İstanbul, Çanakkale'de arandı.

Mustafa Ceceli: Mustafa Ceceli sırasıyla en çok Karaman,Siirt, Kilis, Bitlis, Yozgat'ta arandı.

Murat Boz: Murat Boz sırasıyla en çok Hakkari, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Ağrı'da arandı.

Edis Görgülü: Edis Görgülü sırasıyla en çok Giresun, Sivas, Bolu, Tokat, Isparta'da arandı.

Kenan Doğulu: Kenan Doğulu sırasıyla en çok Çanakkale, Muğla, İzmir, Yalova, İstanbul'da arandı.

(İHA)

Türkiye, Hadise, Tarkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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