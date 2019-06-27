Son Dakika Haberleri: 2019'un en çok indirilen Mobil Uygulamaları belli oldu
Son Dakika Teknoloji Haber

2019'un en çok indirilen Mobil Uygulamaları belli oldu

9 dakika önce

2019'UN EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL UYGULAMALARI BELLİ OLDU 2019'un en çok indirilen Mobil Uygulamaları hangileri?Yapılan son araştırmaya göre 2019 yılının ilk çeyreğinde Appstore ve Android Playstore platformlarında en çok indirilen uygulamalar belli oldu.

2019'un en çok indirilen Mobil Uygulamaları belli oldu, System.String[]
2019'UN EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL UYGULAMALARI BELLİ OLDU


2019'un en çok indirilen Mobil Uygulamaları hangileri?

Yapılan son araştırmaya göre 2019 yılının ilk çeyreğinde Appstore ve Android Playstore platformlarında en çok indirilen uygulamalar belli oldu.

Medya takibinin öncü kurumu  Ajans Press, mobil uygulamalara yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Sensortower verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2019'un ilk çeyreğinde Appstore kullanıcılarının en çok indirdiği uygulamaTiktok olarak belirlendi. Tiktok'dan sonra en çok indirilen diğer uygulamalar ise sırasıyla; YouTube, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger olarak gözlemlendi. Appstore'un en büyük rakibi Android Google Play'de ise en çok tercih edilen uygulama WhatsApp olarak tespit edildi. Burada da Whatsapp'tan sonra Facebook Messenger, TikTok, Facebook ve Instagram olarak belirlendi.Android cihazlarda google uygulamaları kurulu ve hazır olduğu için YouTube'ninGooglePlay en çok indirilenleri listesinde olmadığı saptandı.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılında internet başlığı altında 67 bin 126 haber çıkışı tespit edilirken mobil uygulamaların 2 bin 272 haberle konuşulduğu görüldü.

2019'un en çok indirilen Mobil Uygulamaları hakkında araştırma.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:27 Kaynak: Teknotalk.com
Whatsapp, Ajans, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Başörtülü kadına metroda çirkin saldırı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 03:36:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019'un en çok indirilen Mobil Uygulamaları belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]