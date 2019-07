2019'un En İyi Android Uygulamaları

Akıllı telefonlar, günümüz itibariyle hepimizin hayatının birer parçası ve bu telefonların hayatımıza bu denli yerleşmesinin ana sebeplerinden biri uygulamalar. Milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapan Google Play Store, Android kullanıcıların vazgeçilmezi konumunda.2019 yılı itibariyle en iyi olarak belirlediğimiz uygulamaları 5 farklı kategori altında sizlerle paylaşıyoruz.İçerikte popüler olan uygulamaları ve en güçlü alternatiflerini göreceksiniz.Eğer daha yeni ve kaliteli uygulamaları görmek istiyorsanız, haftalık öneri listelerimizi takip etmek için Webtekno mobil uygulamasını indirin.Android sosyal medya uygulamaları:Instagram:Yoluna bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak başlayan Instagram, geldiğimiz şu günlerde en büyük sosyal medya platformu olan sahibi olan Facebook'un ana uygulaması ile yarışıyor. Instagram, giderek zenginleşen anlık etkileşim özellikleri, bu başarısını git gide perçinliyor. Hikayeler, hikayelerde kullanılan anket, soru sorma ve GIF özellikleri, Snapchat'ten farklı bir noktada durmasını sağlıyor.Facebook:Instagram'ın aksine son yıllarda popülaritesini kaybeden Facebook, yine de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasındaki liderliğini koruyor. Yapılan son güncellemelerle birlikte daha sıcak ve akıcı bir hale gelen haber akışı, kullanıcıları geri getirir mi bilinmez. Nitekim son güncellemelerle grup etkileşimleri ön plana çıkmış durumda. Zaten Facebook kullanıcılarının hala platformda kalma nedenlerinden birisi de gruplar. Gelen yeniliklerle bu özelliğin daha da ön plana çıkması bekleniyor.Twitter:Mikroblog formatında bir sosyal medya platformu olan Twitter'ın, mobil uygulaması da oldukça kullanışlı. Uygulamanın Play Store'da 13 milyonun üzerinde kullanıcı değerlendirmesinden 4,5 puan alması da bunu bizlere gösteriyor. Facebook'un sunucu sorunu yaşadığı anlarda Twitter'ın benzer sorunları hiç yaşatmadığı akıllara geliyor. Metin bazında paylaşımlar yoğun olduğu için Instagram kadar popüler olmasa da bilgi akışı için Twitter'dan daha ideal ve yaygın bir mobil uygulama yok.Pinterest:Pinterest, varlığından bu yana görsel sosyal medya için en çok tercih edilen uygulamalardan birisi. Beğenilme kaygısı yok, ancak kaliteli içerik üretme kaygısı yüksek. Google görsellerde bile bulunamayan görsel sonuçları karşınıza çıkartacak derin bir arşive sahip. Muhakkak göz atmanız gerekiyor.Reddit:Instagram, Twitter veya Facebook'ta gördüğünüz birçok konunun, akımın kaynağı genelde Reddit'tir. Türkiye'deki kullanıcılar açısından tek eksisi sanıyoruz ki henüz Türkçe arayüzü olmaması. Onun dışında eğer yabanı diliniz varsa internete bakış açınızı değişterecek bir platform.Internetin açılış sayfası olarak kendisini tanıtan uygulamada konu başlıkları altında oluşturulan topluluk mantığı var. Yani ilgi alanlarınıza göre topluluklara katılıp, tamamen kendinize özel içeriklere ulaşabiliyorsunuz.Android film ve video uygulamaları:YouTube:YouTube, dünyanın en büyük ikinci arama motoru konumuna yükseldi. Yani bir video platformundan çok, artık bilginin ana kaynaklarından birisi olarak ilgi görüyor. Kaliteli içerik üreticilerini ve videolarını her ne kadar geri plana atsa da kullanışlı olduğunu söylemejk gerekiyor. Zaten bu listeye giren hemen hemen herkes biliyor.Netflix (1 ay ücretsiz):Televizyon endüstrisini ciddi bir biçimde tehdit etmeye başlayan Netflix, ücretli abonelik sistemiyle yüzlerce film ve diziyi kullanıcılarına sunuyor. Netflix'in mobil uygulaması da oldukça kullanıcı odaklı bir deneyim sunuyor. Netflix içeriklerine ilk ay ücretsiz ulaşabildiğiniz için bu listeye ekledik. Uygulama, indirdiğiniz içerikleri dilediğiniz zaman izlemenize de olanak sağlıyor.BluTV (1 hafta ücretsiz):Netflix'in yerli alternatiflerinden biri olan BluTV, kullanıcılara ilk haftaları boyuna ücretsiz hizmet veriyor. Yabancı kanallarla anlaşılarak getirilen içerikler dahil olmak üzere, BluTV'nin özel yapımı olan yerli dizi ve filmler de platformda bulunabilir. Aynı zamanda belgeseller de oldukça zengin. Behzat Ç., Game of Thrones gibi yapımlar zaten büyük oranda beklentiyi karşılayacak durumda. (GoT finali hariç).puhutv:Tamamen ücretsiz dizi ve film platformu olan puhutv, reklamcılık modeliyle bu şekilde hizmet veriyor. Platform, en az BluTv kadar iddialı orijinal yapımlara sahip.Vimeo:YouTube gibi, içerik üreticilerinin videolar üretip paylaşabildikleri bir platform Vimeo. Ancak platformda ciddi bir kalite anlayışı olduğundan, göz zevkinize hitap edecek pek çok içeriğe ulaşabilirsiniz. Bu platformda her videonun bir amacı var. Her video size bir şeyler anlatıyor. Üstelik çoğu içerik YouTube ya da diğer platformlarda bulunmuyor.Android müzik uygulamaları:Spotify:Milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify, dünyanın en sevilen müzik uygulaması halien geldi. Hatta müzik yayıncılığı konusunda yeni bir pazarın da öncüsü oldu. Ücretsiz olarak sınırlı özelliklerle sürekli müzik dinleyebiliyorsunuz. Ancak uygulamanın müziğe doyuran özelliklerini kullanmak için aylık abonelik sistemine dahil olmanız gerekiyor.SoundCloud:SoundCloud, bağımsız müziklerin paylaşıldığı bir merkez. Spotify'dan farklı olarak ücretsiz şekilde erişmek mümkün. Uygulama içerisinde radyo yayınlarını bulabilir, keşfedilmesi gereken mükemmel müzikleri keşfedebilirsiniz.Apple Music:Apple'ın Spotify'a rakip olarak çıkardığı Apple Music, Android kullanıcıları tarafından çok tercih edilmiyor. Yine de iTunes geçmişinden dolayı uygulamanın müzik arşivi Spotify kada geniş. Onun dışında alternatif olmaktan öteye geçmesine neden olacak ekstra bir özelliği yok. Yine de en iyi müzik uygulamalarından birisi.fizy:Turkcell'in müzik ve video uygulaması fizy, Turkcell kullanıcıları için ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Spotify ve Apple Music gibi oldukça geniş bir kütüphaneye sahip olan fizy'nin ücretli üyelik seçenekleri de mevcut. Yani kullanmak için artık sadee Turkcell abonesi olmanıza da gerek yok. Türkçe müzik sizin için daha ön plandaysa, fizy'yi tercih edebilirsiniz.Deezer:Listedeki müzik uygulamalarıyla yine benzerlik taşıyan Deezer, ücretli ve ücretsiz üyelik seçenekleri sunuyor. Bünyesinde 50 milyondan fazla şarkı bulunduran uygulama, bir alternatif olarak değerlendirilebilir.Android mesajlaşma uygulamaları:WhatsApp:Neredeyse herkes tarafından kullanılan WhatsApp, tam da bu sebepten bu kadar çok kullanılıyor. Evet, biraz garip bir tanımlama. Ancak WhatsApp'ı bırakmak isteyip iletişim kuramamaktan korkan çok sayıda kullanıcı var. Bu da Facebook'u sürekli uygulamayı geliştirmeye, yeni özellikler eklemeye zorluyor. Son olarak sticker desteğine kavuşan uygulama, daha uzun yıllar popülerliğini koruyacak gibi görünüyor.Telegram:WhatsApp'ın en büyük alternatiflerinden Telegram, telefon numarası gerektirmeden mesajlaşma imkanı ve mesaj düzenleme seçeneği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Uygulama aynı zamanda en güvenilir mesajlaşma uygulamalarından biri olarak görülüyor.BiP:Turkcell tarafından geliştirilen yerli mesajlaşma uygulaması BiP, mesajlaşmanın yanı sıra çeşitli servisleriyle de hem internet kazanma hem de eğlenme imkanı sunuyor.Messenger:Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger, bazı kullanıcılar tarafından sevilmiyor olsa da sevenleri de çok. Birçok özellik sunan uygulama, WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden. Lite sürümü ile mobil cihazınızda daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz.Discord:Discord aslında tam olarak bir mesajlaşma uygulaması olmasa da özellikle oyuncuların en sevdiği haberleşme uygulamalarından biri. Sesli, görüntülü ve yazılı iletişim imkanı sunan Discord'un mobil uygulaması da oldukça kullanışlı. Çoğu zaman gruplar halinde iş yaşamında bile oldukça akıcı bir deneyim sunuyor.Android fotoğraf uygulamaları:Adobe Lightroom:Adobe'un en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan Lightroom, çektiğiniz fotoğraflar üzerinde ışık ve kontrast ayarı gibi ayarlar yapmanıza imkan tanıyor. Uygulamanın ücretli sürümü ise RAW fotoğraf düzenleme imkanına kadar birçok özellik sunuyor. Temel düzeyde kullanımlar için ücretsiz sürüm gayet yeterli.Adobe Photoshop Express:Adobe Photoshop'un mobil cihazlara uyumlu versiyonu olan Photoshop Express, masaüstü sürümde sık sık kullanılan birçok özelliği mobil cihazlara getiriyor. En iyi fotoğraf düzenleme aracı olmasa da özellikle renk doğruluğu konusunda oldukça başarılı görünüyor.Snapseed:Google tarafından geliştirilen fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed, tamamen ücretsiz olarak profesyonel düzenleme yapmanızı sağlıyor.VSCOBir diğer profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması olan VSCO, Kodak ve Fuji gibi üreticilerin çeşitli modellerinin ön yüklü olarak gelen ayarlarını ve çok daha fazla düzenleme imkanını kullanıcılara sunuyor.Google Fotoğraflar:Fotoğraflarınızı saklamanın ve yedeklemenin en kolay yolu, Google Fotoğraflar uygulamasını kullanmaktan geçiyor. Kullanıcılarına ücretsiz depolama alanı sunan uygulama, sahip olduğu yapay zeka sayesinde fotoğraf arama gibi özellikler de sunabiliyor.2019'un en iyi Android uygulamalarını derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Farklı uygulama listelerinde görüşmek üzere. Listede yer almasını istediğiniz uygulamalar hakkında bizi bilgilendirebilirsiniz.