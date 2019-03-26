2019'Un En İyi İşverenleri Açıklanıyor

Great Place to Work Enstitüsü, Nisan ayında Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesini açıklayacak. Sektör bağımsız düzenlenen En İyi İşverenler araştırması, işveren markasını geliştirmek ve bu alandaki bilinirliklerini güçlendirmek isteyen şirketler için önemli avantajlar sunuyor. Yedinci kez açıklanacak listede, araştırmaya katılan şirketlerdeki insan kaynakları uygulamaları derinlemesine analiz ediliyor. Çalışanlarının mevcut kurum kültürleri hakkındaki deneyimleri; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu olmak üzere 5 boyutta değerlendiriliyor. Araştırmada ödüller, çalışan sayısına göre 20-50, 50-250, 250-500, 500–2000 ve 2000+ olmak üzere beş kategoride verilecek.

30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirliyor

30 yıldan fazla süredir sahip oldukları kurum kültürü uzmanlığına, geniş veri ve analiz gücüne dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, "Great Place to Work olarak 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirliyor ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapılan araştırmaya 162 şirket katılmış, 85 bin çalışan temsil edilmişti. Bu yılki araştırmaya 178 şirket katıldı ve 93.796 çalışan temsil edildi. Çalışan odaklı ve yüksek güven kültürünün yaşandığı şirketlerde çalışanlar daha mutlu ve verimli, ekonomik performans ise daha yüksek. Bu konudaki farkındalığın artması sevindirici." dedi.

Analiz sonuçları Avrupa ve dünyanın en iyileriyle karşılaştırma olanağı sağlıyor

Analiz sonuçları; Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın en iyileriyle karşılaştırma, gelişime açık aksiyon alanlarını keşfedebilme ve yeni uygulamaları öğrenme olanağı sunuyor. Araştırmaya katılan şirketler; İK uygulamaları içerisinde yer alan özel alanlara ilişkin uygulamalar ile "Yaşam Boyu Öğrenme", "İş Yaşam Dengesi", "İK'da dijital dönüşüm", "Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi", "Diversity", "Toplumsal Paylaşım" özel ödüllerini de almaya hak kazanacak.