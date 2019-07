2019'un En İyi Ücretsiz iOS Uygulamaları

Apple'in kapalı bir ekosistem mantığına sahip olan iOS platformu, geliştiricilerin Android'e göre daha fazla para kazanabildiği ve bu yüzden de daha çok sevdikleri bir platform. Ayrıca Android'e kıyasla daha seçici bir yayıncılık politikası bulunduğundan, farklı imkanlar da sunulabiliyor.İçerikte hem popüler uygulamaları, hem de aynı kategoride alternatif uygulamaları görebileceksiniz. Sizin için 5 farklıu kategoride, 5'er adet uygulama belirledik.Eğer daha yeni ve kaliteli uygulamaları görmek istiyorsanız, haftalık öneri listelerimizi takip etmek için Webtekno mobil uygulamasını indirebilirsiniz.iOS sosyal medya uygulamaları:Instagram:İlk başlarda bir fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram, zamanla milyonların kullandığı bir sosyal medya uygulamasına evrildi. Gün geçtikçe zenginleşen anlık etkileşim özellikleriyle Instagram, Facebook'un tahtını da sallar hale geldi. Facebook, artık ana uygulama olarak Instagram'ı algılıyor desek yeridir.Facebook:Son yıllarda popülaritesini kısmen yitiren Facebook, yaşanan her şeye rağmen sosyal medya platformları arasındaki liderliğini koruyor. Son güncellemeyle birlikte daha kullanıcı dostu bir arayüze kavuşan uygulama, şu an biraz da gruplar sayesinde ayakta duruyor gibi görünüyor. Hatta yapılan son güncellemelerde, en azından günümüz trendlerine uyum sağladı ve Instagram'a bir adım daha yaklaştı. Gruplar e topluluklar için sosyal medya kullanıyorsanız, Facebook'un pek rakibi bulunmuyor.Twitter:Facebook'un tekelinde olan Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında bir sorun yaşandığında ilk akla gelen uygulama Twitter oluyor. Bu gruptan bağımsız bir platform olan Twitter, daha çok metin bazlı içerikleriyle Instagram'dan daha farklı bir kitleye hitap ediyor. Ayrıca uygulama, birçok kişi tarafından haber alma amaçlı da kullanılıyor.Pinterest:Beğenilme kaygısı gütmeden kaliteli içerik üreten kullanıcıların bulunduğu bir fotoğraf paylaşım platformu olan Pinterest, Google görsellerde bile bulamayacağınız ilginç fotoğrafları karşınıza çıkarabiliyor. Bu kadar derin bir fotoğraf arşivi olan uygulamaya mutlaka bir şans vermeniz gerekiyor.Reddit:Kendini "internetin giriş sayfası" olarak tanıtan Reddit, internet ortamında gördüğünüz birçok konunun ve akımın çıkış noktası. Özellikle yabancı dili olanlar için önerdiğimiz uygulamanın Türkiye'deki kullanıcılar için tek eksi yönü, Türkçe dil seçeneği sunmuyor olması diyebiliriz. 100 binden fazla topluluğu bulunan Reddit'te, ilginize göre katıldığınız toplulukların paylaşımlarına ulaşabilirsiniz.iOS film ve video uygulamaları:YouTube:YouTube, günümüzün en aktif video paylaşım platformu. Son yapılan yenilikler sayesinde sosyal medya yönünü kuvvetlendiren YouTube'da her konuda ilginizi çekebilecek içeriklere ulaşabilirsiniz. Teknoloji gündemini Webtekno YouTube kanalından da takip edebilir, yerli ve yabancı binlerce içerik üreticisine ulaşabilirsiniz. Bu arada YouTube, Google'dan sonra en çok kullanılan ikinci arama motoru.iMovie:Apple'ın macOS ve iOS için yıllardır kullanımda olan video düzenleme uygulaması iMovie, barındırdığı profesyonel özelliklerle, diğer video düzenleme uygulamalarını çok fazla aratmıyor. Yeşil ekran efektlerine kadar birçok özellik sunan iMovie, tamamen ücretsiz.Clips:Apple tarafından geliştirilen bir başka uygulama Clips, daha çok eğlence odaklı kısa videolar oluşturmanızı sağlıyor. Çeşitli emoji ve sticker seçenekleri sunan uygulama, iPhone X ve daha yeni cihazlarda bulunan TrueDepth kamera özelliğini kullanarak, üç boyutlu selfie'ler çekme imkanı sunuyor. Apple Clips'in detaylı tanıtımına buradan ulaşabilirsiniz.Netflix (1 ay ücretsiz):Televizyon endüstrisinin en büyük rakibi Netflix, sunduğu ücretli aboneliklerle birlikte yüzlerce film ve diziyi kullanıcılarıyla buluşturuyor. İlk ay ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Netflix, mobil uygulamasıyla birlikte çevrimdışı izleme imkanı da sunuyor.Hyperlapse from Instagram:Instagram tarafından geliştirilen ve timelapse videoları oluşturmanıza imkan tanıyan Hyperlapse, iOS platformuna özel bir uygulama. Otomatik stabilizasyon özelliğiyle videolardaki sarsıntıyı tamamen ortadan kaldıran uygulama, videolarınızı 12 kata kadar hızlandırılabiliyor. Hyperlapse'i kullanmak için ise herhangi bir Instagram üyeliğiniz olmasına gerek yok, direkt olarak videoyu cihazınıza indirebilirsiniz.iOS müzik uygulamaları:GarageBand:Yıllardır alanındaki en iyi uygulamalardan olan GarageBand, direkt olarak Apple tarafından geliştiriliyor. Onlarca enstrümanı GarageBand ile kullanma imkanı sağlayan Apple; iPhone, iPad ve Mac olmak üzere üç platformda da GarageBand'i kullanıcılarına sunuyor.Apple Music:Apple'ın Spotify rakibi uygulaması Apple Music, iOS cihazlar için en iyi müzik uygulamalarından biri olmayı şimdiden başardı. iTunes geçmişi sayesinde müzik arşivi konusunda hiçbir sorun yaşatmayan Apple Music, iOS kullanıcıları tarafından ciddi derecede sahiplenilmiş durumda.Spotify:Global anlamda bir numaralı müzik uygulaması diyebileceğimiz Spotify, milyonlarca kullanıcısı ve çevrimdışı dinleme özelliğini ilk getiren uygulamalardan biri olması nedeniyle gönüllerde taht kurdu. Zamanla Apple Music gibi alternatifleri ortaya çıksa da bu uygulamalar birer alternatif olmanın önüne geçemedi, Spotify bu yüzden hala lider konumunda.Shazam:Yılların uygulaması Shazam, ilk etapta bir müzik tanımlama uygulaması olarak yola çıkmıştı ve birçok kullanıcının gönlünde taht kurdu. Zaman geçtikçe gelişen uygulama, Apple tarafından satın alındı ve şu an çok daha büyük bir müzik platformu olarak yoluna devam ediyor.SoundCloud:Spotify'dan biraz daha farklı olarak bağımsız bir platform halinde olan SoundCloud'da, çeşitli radyo yayınlarının yanı sıra daha önce dinlemediğiniz mükemmel şarkıları da bulabilirsiniz.iOS mesajlaşma uygulamaları:iMessage:Apple'ın yerleşik Mesajlar uygulamasıyla birlikte gelen iMessage, Apple cihazlar arasında iletişim kurmanın en iyi yolu. Animoji gibi yeniliklerin de bulunduğu Mesajlar uygulamasında gönderdiğiniz mesaj mavi renkli ise iMessage, yeşil renkli ise SMS kullanıyorsunuz demektir.WhatsApp:Mesajlaşma uygulamaları arasında en popüleri olan WhatsApp, Facebook'a bağlı olması ve sık sık çökme sorunları yaşatması gibi sorunlarına rağmen herkes tarafından kullanıldığı için herkes tarafından kullanılmaya devam ediyor. Bu biraz garip bir tanımlama olsa da birçoğumuz WhatsApp'ı bırakıp iletişimsiz kalma korkusu yaşadığımız için bırakamıyoruz.Telegram:Güvenlik meselesini daha ön planda tutan kullanıcılara hitap eden Telegram, aslında sunduğu özellikler bakımından WhatsApp'a çok ciddi bir rakip. Karşı tarafa telefon numarası vermeden mesajlaşabilme ve atılan mesajı değiştirme gibi ilginç özellikler sunan Telegram, aynı zamanda masaüstü platformlarında da mobil cihaz bağlantısı gerektirmeden çalışabiliyor.BiP:Turkcell'in kullanıcılara sunduğu yerli mesajlaşma uygulaması BiP, sahip olduğu servisler ve sunduğu ücretsiz internet imkanlarıyla öne çıkıyor. Canlı döviz gibi bilgilendirici kanalların yanı sıra çeşitli oyunlar da uygulamanın içerisinde yer alıyor.Discord:Tam anlamıyla bir mesajlaşma uygulaması olarak nitelendiremeyeceğimiz Discord, oyuncuların bir numaralı uygulaması. Oyun esnasında mesajlaşma ve görüntülü veya sesli iletişim imkanları sunan Discord, sunduğu grup yapısıyla iş yaşamına bile uyum sağlıyor.iOS fotoğraf uygulamaları:Pixlr:iOS platformunun en çok kullanılan fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan Pixlr, tamamen ücretsiz olarak hizmet sunuyor.RNI Films:Gerçek filmlerden alınan onlarca filtreyi ücretsiz olarak kullanımınıza sunan RNI Films, iOS platformuna özel uygulamalardan biri. Ayrıca geliştiricinin RNI Colibri ve RNI Flashback gibi ücretli uygulamaları da mevcut.Darkroom:iOS platformuna özel birçok fotoğraf düzenleme uygulaması bulunuyor. Bunlardan bir diğeri de Darkroom. Yüzlerce özellik sunan uygulamanın bazı özellikleri ücretli olarak sunulsa da ücretsiz sürüm de gayet yeterli imkanlar sunuyor.Snapseed:Google tarafından geliştirilen Snapseed, iOS üzerinde de tamamen ücretsiz olarak profesyonel fotoğraf düzenlemenizi sağlıyor. Uygulamanın en güzel tarafı ise herhangi bir özelliği ek paket olarak satmaması. Işıktan renge, portre moduna özel ek ayarlardan hataları düzeltmeye kadar geniş bir yelpaze sunuyor.VSCO:En çok kullanılan fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan VSCO'nun düzenleme özelliğinden daha çok efektleri öne çıkıyor. Kodak ve Fuji gibi çeşitli fotoğraf devleriyle de iş birliği halinde olan VSCO, telefonunuzda bulunması gereken uygulamalardan biri.2019'un en iyi iOS uygulamalarını derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Farklı uygulama listelerinde görüşmek üzere. Listede yer almasını istediğiniz uygulamalar hakkında yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz.