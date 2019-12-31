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2019'un en kötü şifreleri değişmedi; güvenli şifre nasıl oluşturulur?
6 saat önce
İnternet güvenliği için uygulamalar geliştiren SplashData şirketine göre 2019 yılında dünyada en çok kullanılan şifre yine 123456 oldu.
Ancak hesaplarımızın güvenliği için oldukça önemli olan bu konuda insanlar en basit şifreleri seçerek korsanlara adeta davetiye çıkarıyor
İnternet güvenliği için uygulamalar geliştiren SplashData şirketine göre 2019 yılında dünyada en çok kullanılan şifre yine 123456 oldu.
Kişisel hesapların güvenliği için önemli olan bu konuda insanlar en basit şifreleri seçerek korsanlara adeta davetiye çıkarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:05
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