2019'un en kötü şifreleri değişmedi; güvenli şifre nasıl oluşturulur? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2019'un en kötü şifreleri değişmedi; güvenli şifre nasıl oluşturulur? - Son Dakika Dünya

2019'un en kötü şifreleri değişmedi; güvenli şifre nasıl oluşturulur?

6 saat önce

İnternet güvenliği için uygulamalar geliştiren SplashData şirketine göre 2019 yılında dünyada en çok kullanılan şifre yine 123456 oldu. Ancak hesaplarımızın güvenliği için oldukça önemli olan bu konuda insanlar en basit şifreleri seçerek korsanlara adeta davetiye çıkarıyor

2019'un en kötü şifreleri değişmedi; güvenli şifre nasıl oluşturulur?, System.String[]

İnternet güvenliği için uygulamalar geliştiren SplashData şirketine göre 2019 yılında dünyada en çok kullanılan şifre yine 123456 oldu.


Kişisel hesapların güvenliği için önemli olan bu konuda insanlar en basit şifreleri seçerek korsanlara adeta davetiye çıkarıyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:05 
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