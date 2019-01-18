Son Dakika Haberleri: 2019'un en önemli siber tehditleri

2019'un en önemli siber tehditleri

9 dakika önce

Siber güvenlik alanında "iyi" ile "kötünün" mücadelesi, teknolojinin sunduğu yeni araç ve yöntemlerle 2019'da artarak devam edecek.

2019'un en önemli siber tehditleri, System.String[]
Siber güvenlik alanında "iyi" ile "kötünün" mücadelesi, teknolojinin sunduğu yeni araç ve yöntemlerle 2019'da artarak devam edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:25 

Ekonomi
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