Son Dakika Haberleri: 2019'un Gelişini Balıkçılar Böyle Kutladı

2019'un Gelişini Balıkçılar Böyle Kutladı

12 dakika önce

2018 yılının son günlerinde balıkçı Kenan Balcı, yeni yılın gelişini aşık atışması, meşaleler ve ızgara eşliğinde kutladı.

2019'un Gelişini Balıkçılar Böyle Kutladı, System.String[]
2018 yılının son günlerinde balıkçı Kenan Balcı, yeni yılın gelişini aşık atışması, meşaleler ve ızgara eşliğinde kutladı.

Balıkçı Kenan Balcı'nın organizasyonu ile balıkçılar 2018 yılının bitişi ve yeni yılı 2019'un gelişini kutladı. Pankart ile '2018 yılı böyle geçti' yazısı taşıyan balıkçılar, meşale yakıp hep bir ağızdan 'Hoş geldin 2019' dedi. Daha sonra ellerine sazlarını alan aşıklarda atışma yaptı. Hep birlikte mangal başına geçen balıkçılar gönüllerince bir gün geçirdi.

Yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı ise balıkçıların bu yıl yaşadığı bazı sıkıntıların yeni yılda olmaması istediğini söyledi. Balcı, "2018 yılı sizlerin ve herkesin gördüğü gibi çamur deryası içerisinde geçti. Halimiz bu gerçekler bu. 2018 çamur deryası içerisinde geçti. 2019'a hoş geldin diyoruz yeni yılda herkese mutluluk başarı diliyorum. 2018 yılı bizlere ve halkımıza uğursuz geldi. İnşallah 2019 yılı da uğursuzlukların bitiş yılı olacak inşallah" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:31 Kaynak: İHA

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