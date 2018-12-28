Son Dakika Haberleri: 2019'un heybesinde neler olabilir?

2019'un heybesinde neler olabilir?

29 dakika önce

Jenerik bir başlığa dönüşse de, ticaret savaşları bu yılın konusu oldu, gelecek yılın konusu olmaya da devam edecek.

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Jenerik bir başlığa dönüşse de, ticaret savaşları bu yılın konusu oldu, gelecek yılın konusu olmaya da devam edecek...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:40 

Ekonomi
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