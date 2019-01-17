2019’un hikayesi: Yapılandırmadan satılık şirket!
1 saat önce
EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler yapılandırma sürecindeki bazı büyük grupların karlı işleri mecburiyetten satmak zorunda kalacağını ifade etti.
EY Türkiye
Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler yapılandırma sürecindeki bazı büyük grupların karlı işleri mecburiyetten satmak zorunda kalacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05
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