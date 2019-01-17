Son Dakika Haberleri: 2019’un hikayesi: Yapılandırmadan satılık şirket!

2019’un hikayesi: Yapılandırmadan satılık şirket!

1 saat önce

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler yapılandırma sürecindeki bazı büyük grupların karlı işleri mecburiyetten satmak zorunda kalacağını ifade etti.

2019’un hikayesi: Yapılandırmadan satılık şirket!, System.String[]
EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler yapılandırma sürecindeki bazı büyük grupların karlı işleri mecburiyetten satmak zorunda kalacağını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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