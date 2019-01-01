2019'un İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

2019'un ilk bebekleri dünyaya geldiKIRIKKALE - Kırıkkale'de yeni yılın ilk iki bebeği Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi.

2019'un ilk bebekleri dünyaya geldi



KIRIKKALE - Kırıkkale'de yeni yılın ilk iki bebeği Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 2019 yılının ilk bebeğinin kulağına ezan okuyup, Asel Mira ismini koydu.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde 2019 yılının ilk bebekleri Asel Mira ve Siraç Yeşilyurt dünyaya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Yüksek İhtisas Hastanesindeki doğum servisindeki Burçin ve Onur çiftinin ilk bebekleri Asel Mira Keyvan ile Soner ve Züleyha çiftinin ikinci çocuğu Siraç Yeşilyurt'u ziyaret etti. Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyan Başkan Saygılı, ailesi tarafından belirlenen Asel Mira bebeğin ismini kulağına söyledi. Vali Sezer ve Başkan Saygılı bebeklere çeyrek altın taktı, annelerine de çiçek takdim etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Hastanemizde yeni doğan çocuklarımızı ziyaret ettik. 2019'un bebeleri bunlar. İnşallah 2019 yılı da bu bebekler gibi yeni tertemiz güzel bir yıl olur" dedi.

Yılın ilk bebekleri 2019'un ilk bebeklerini ziyaret ettiklerini ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Ben de 2019'un tüm ülkemize milletimize, İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Rabb'im inşallah tüm İslam aleminin huzuru bir şekilde daha nice yıllara geçirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. HATAY - Hatay'da 2019 yılının ilk saatlerinde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Normal doğumla dünyaya gelen 'Emrecan' kentin yeni yıldaki ilk bebeği oldu

Hatay Bölge Hastanesinde gerçekleşen doğumda Aslan çifti, 4 kilogram ağırlığında doğan erkek bebeklerine 'Emrecan' ismini verdi.

İlk bebeklerini kucağını alan baba İbrahim Aslan, bebeğinin vatana hayırlı bir evlat olmasını diledi.

Doğumu gerçekleştiren Dr. Asıf Bellur da anne ve bebeğin gayet sağlıklı olduğunu belirtti. ELAZIĞ - Elazığ'da 2019 yılının ilk bebeği 00.08'de dünyaya gelirken ailesi "Bahar Mila"ismini koydu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, saat 00.08'de yeni yılın bebeği dünyaya geldi. Karakoçan ilçesinde ikamet eden Muhammed ve Canan Nursever çiftinin ilk çocukları 3 kilo 200 gram olarak doğdu. Nursever çifti bebeklerine "Bahar Mila" adını verdi.

İlkez baba olan Muhammed Nursever, ilk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2019 yılının ülke, millete ve vatana hayırlı uğurlu olsun diyen baba Nursever,"Yeni yılın ülkemize, sağlık, sıhhat ve huzur getirsin. 2019 yılı başta devletimiz olmak üzere herkese iyi gelmesini diliyorum. İlk çocuğum olduğu için biraz heyecanlıyım" dedi.

Bahar Mila bebeği, Vali Yardımcıları Mustafa Gül ile Uhud Emre Koyuncu, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Öztürk ve hastane çalışanları ziyaret ederek altın takıp, aileye çiçek verdi. ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 00.05'te dünyaya gelen yılın ilk bebeğine çeyrek altın hediye etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Recep-Zeynep Çifti'nin 00.05'te dünyaya gelen ilk bebekleri Muhammed Mustafa Adar'a çeyrek altın hediye etti. Eyyübiye ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Zehra Adar, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuktan hamile olan anne Zehra Adar, saatler 00.05'te gösterdiğinde, 3 kilo 250 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Adar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek' setini hediye eden Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Muhammed Mustafa' adını verdi. Demirkol, daha sonra ilk bebeğe çeyrek altın hediye etti.

Demirkol, hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti, yeni yılın barış ve kardeşlik içeresinde bir yıl olması temennisinde bulundu. GAZİANTEP - Gaziantep'te 2019'un ilk bebeği 00.02'de dünyaya geldi. Fırat ve Şerife Çiloğlu çiftinin ilk çocuğu olan bebeğe ziyarete gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün ismi verildi.

2019'un ilk bebeği Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya geldi. Erkek bebeğe kentin valisinin ismi verildi.

Fırat ve Şerife Çiloğlu çiftinin ilk bebekleri saat 00.02'de normal doğum ile dünyaya geldi.

Davut bebeği hastanede ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu aileyi kutladı.

Annenin 4. gebeliği, ilk çocuğu

Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen anne Şerife Çiloğlu daha önce 4 defa düşük yaptığını ifade etti.

Anne Çiloğlu, "Bize yardımcı olan bütün hastane çalışanlarına teşekkür ederim. Bizlere çok yardımcı oldular. Çocuğumun ismini bizi ziyarete gelen valimizin ismini koyduk" dedi.

"İsmimin konulması beni mutlu etti"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, 2019 yılı ile ilgili iyi dileklerde bulunarak, 2019'un ilk bebeğine kendi ismimin verilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Gül," 2019 yılına girerken vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması için tüm kurumlarımız ile 24 saat esasına göre tedbirlerimizi almıştık. Bizler akşam saatlerinden itibaren başlayarak bu saatlere kadar görev yapan bütün kurumlarımızı ziyaret ettik. Son olarak buraya yeni yılın ilk bebeğini ziyarete geldik. Sağ olsunlar çocuğa benim ismimi verdiler o da ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Hayırlı bir evlat olmasını diliyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, 2019 yılından umutlu olduğunu ifade ederek, " 2018 yılını tamamladık. Yeni yılın ilk saatlerindeyiz. Bu yılın ülkemiz için huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımız için sağlıkla ve mutlulukla geçecek bir yıl olmasını diliyorum. Bu gece de bazı kurumlarımızı ziyaret ettik. Ardından yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ettik. Bebeğin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni yılın ilk bebeğine 'Baran Alparslan' ismi verildi.

2018 yılının geride kalmasıyla birlikte yeni yılın ilk doğan bebekleri yine yoğun ilgi gördü. Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde de yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Gürgentepe ilçesinde yaşayan Mavide ve Erkan Öztürk çiftinin 4'üncü bebekleri olan Baran Alparslan, saat 00.15'te dünyaya gözlerini açtı. Sezaryen ameliyatı ile dünyaya 4 kilo 100 gram olarak gözlerini açan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği hastanede ziyaret ederek ailesini tebrik etti. Bebeğin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını temenni eden Vali Yavuz ve Başkan Tekintaş, Baran Alparslan bebeğe hediye altın da taktı.

Bebeğin annesi Mavide Öztürk, yeniden anne olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Yeni yılın ilk bebeğinin oğulları olduğu ve sağlıkla dünyaya geldiği için sevinçli olduklarını anlatan anne Mavide Öztürk, bebeğin 4 kilo 100 gram olarak dünyaya geldiğini de aktardı.

Baba Erkan Öztürk ise çocuklarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için mutlu olduklarını söyleyerek, ilk bebek olmasının kendileri için fazla önem taşımadığını, bebeğin sağlıklı olmasından dolayı sevinçli olduklarını kaydetti. KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın ilk bebeği saat 00.01'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Kahramanmaraş'ta 2019 yılının ilk bebeği 'İbrahim' oldu. 3 kilogram ağırlığında 50 santimetre uzunluğunda doğan bebeği hastane çalışanları ve aileleri tebrik etti. 5 yıllık evli çift Mehmet ve Gönül Bozkurt'un ikinci erkek çocuklarına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Yeni yılın ilk dakikalarında bebeğini kucağına alan Gönül Bozkurt, "Allah razı olsun hepinizden geldiğiniz için. Herkesin yılbaşı kutlu olsun. Yeni yılda herkese Allah huzur ve mutluluk versin olmayanlara da bebek versin" diye konuştu.

Makine teknikeri olarak çalışan Mehmet Bozkurt ise, "Zaten mutluyduk bir kat daha mutlu olduk. Heyecan da var, sevinçte var. Sağlıklı ve sıhhatli olması benim için daha çok önemliydi. O da oldu herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeni doğan bebeğe hayırlı olması temennisinde bulunan İl Sağlık Müdürü Nuri Öksüz, "Bu yıl yeni yılımızın ilk erkek sağlıklı bebeğimize hoş geldin diyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Buradan tüm sağlık çalışanlarımızın yeni yılını kutluyoruz. Bugün tüm il geneli 600 kişi ile nöbet tutuyor. Bulunduğumuz hastanede 94 kişi nöbet tutuyor. Yeni yılımızın başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. KAYSERİ - Kayseri'de 2019'un ilk bebeği saat 00: 01'de dünyaya gelirken, bebeğin adı il protokolü tarafından 'Recep Tayyip' olarak konuldu.

Yeni yılın ilk bebeği Recep Tayyip Kayseri Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde dünyaya geldi. Kayseri'de ikamet eden Kazım ve Hörmet Dede çiftinin 3. çocuğu olan Recep Tayyip sezaryen doğum ile dünyaya geldi. 3 kilo 970 gram olarak dünyaya gelen bebeğin annesi Hörmet Dede; "Ne diyeceğimi bilemiyorum, Allah hayırlı evlat etsin inşallah" dedi. Anne Dede, kendisini ziyaret eden protokol üyelerinin bebeğin ismini Recep Tayyip koymasından da memnun olduğunu söyledi. Baba Kazım Dede ise, "Çok değişik bir duygu. Hiç böyle bir sürprizi beklemiyorduk. İnşallah vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk bebeğini AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ziyaret etti. Protokol üyeler, anneye çeşitli hediyeler verirken, bebeğe ise altın taktı. MERSİN - Mersin'de yeni yılın ilk bebeği, normal doğumla Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.

Sancılarının artmasıyla birlikte hastaneye akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte gelen Çiğdem Taş (24), 2018'in ilk dakikalarında normal doğumla 3 kilo 500 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Muhammet ve Çiğdem Taş çifti, 3. çocuklarının ismini 'Süleyman' koydu.

Anne Çiğdem Taş, çocuğunun sağlıklı olmasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Yılın ilk bebeği. Hepimize inşallah huzur, mutluluk, sağlık getirir. Mutluyum. İsmini Süleyman kattı. 3 kilo 500 gram doğdu. Normal doğumla dünyaya çocuğumu doğurdum. Zaten bu döneme denk geliyordu. 30 Aralık olmasını bekliyorduk ama bir gün gecikmeli dünyaya geldi. Bunu hiç hesap etmedik. Sancılar, zorlu geçen 9 ay olduğu için zaman çok önemli değildi. Tarihi çok önemli değil yeter ki sağlıklı olmasını diliyorduk" dedi.

Sağlık Müdürü bebeğe çeyrek altın taktı

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise 2018 yılının herkes için acı, tatlı günlerle geçtiğini belirterek, "Geçen yıllarda dünyada yaşanan değişik olaylar oldu. Mersin'imizde de güzel şeyler oldu, güzel katkılarımız oldu. Mersin'in dünyanın gözde illerinden birisidir. Bizde 31 Aralık'da doğan ilk bebeğimiz kutlamak için Şehir Hastanemize geldik. İlk bebeğimizin adı Süleyman. 3 kilo 500 olarak normal doğumla dünyaya geldi. Sağlıklı, yakışıklı bir çocuk oldu. 2019 yılında da nice güzel bebeklerimizin olmasını istiyoruz. Annemizde çok sağlıklı. İnşallah annelerimiz ve bebeklerimiz hep böyle sağlıklı olur. 2019 yılının tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı

Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!