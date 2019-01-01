2019'un İlk Bebeklerinden Biri İzmir'de Dünyaya Geldi
1 saat önce
Yeni yılın ilk bebeklerinden biri İzmir'de dünyaya geldi.
Yeni yılın ilk bebeklerinden biri İzmir
'de dünyaya geldi. Özel bir hastanede gözlerini açan bebeğe Duru adı verildi.
İzmir'in Bornova
ilçesinde özel bir hastanede doğan bebek 2019'un ilk bebeklerinden biri olarak dünyaya gözlerini açtı. Pelin ve Çağan Özkan çiftinin Duru adını verdikleri bebeği saat 00.28'de dünyaya geldi. Anne
Pelin Özkan yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti.
Duru bebeği dünyaya getiren Dr. Ahmet Akkoca, "Ben de çok mutluyum gerçekten. Bu heyecana aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. Duru bebeğimiz saat 00.28'de ve üç kilo 808 gram olarak olarak dünyaya geldi. Boyu da 51 santimetre olan minik yavrumuz gayet sağlıklı. Umarım güzel günler onunla birlikte olur" diye konuştu. - İZMİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:20 Kaynak: İHA
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı