2019'un İlk Bereket Sofrası Cumhuriyet Mahallesinde Kuruldu

Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin ortak akılla yönetimi noktasında vatandaşlardan destek istedi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, 2019 yılının ilk Cuma sabahında Alanyurt Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camisinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan kahvehanede hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

"VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINI DİNLİYORUZ"

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, "Hepinize hayırlı Cumalar diliyorum. Soframızı bereketlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Her Cuma sabahı farklı bir camimizde cemaatimizle bir araya gelerek hem namazlarımızı kılıyoruz hem de sizlerle hemhal oluyoruz. Bu buluşmaları vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini dinleme olarak da düşünebilirsiniz" dedi.

"SAMİMİYİZ, GAYRETLİYİZ, ÖZVERİLİYİZ"

İnegöl'ün her geçen gün büyüdüğü ve geliştiğine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Alper Taban; "Şehrimiz büyüyor. 1065 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip bir İnegöl var ve yaklaşık 300 bin nüfusa sahip bir şehirde yaşıyoruz. Hızlı gelişen, hızlı büyüyen bir şehiriz. Sanayinin, ekonominin, ticaretin güçlü olduğu bir şehir olunca gelişimi de hızlı oluyor. Tabi açıkçası Cumhuriyet Mahallemizde, Fatih Mahallemizde, Alanyurt bölgesindeki diğer mahallelerimizde olsun başta içme suyu ve alt yapı olmak üzere eksik işlerimiz var. Bunların tamamlanmasıyla beraber burada vatandaşlarımızın oturup dinlenebileceği, güzel zamanlar geçirebileceği alanlar da oluşturarak bölgenin eksiklerini bir bir gidermek için çalışıyoruz. Son dönemde bu bölgede de yapımına başladığımız bir semt sahası projemiz var. İnegöl'de toplam 5 tane yapılacağını ifade etmiştik. Son 1 yıldır görevdeyim ve bu süre içerisinde özellikle gençlerimizin bu tür alanlara ihtiyaç duyduğunu gördük. Aynı zamanda gençlerimizin zamanlarını bu tür faydalı alanlarda geçirmesi, spor yapması adına da adımlar atmaya çalıştık. Tabi inşallah önümüzdeki döneme dair muhakkak eksik ve aksak olan işlerin tamamlanmasıyla ilgili plan program aşamasında işlerimizi gerçekleştirdik. Ama tabi başka eksik ve aksaklarımız da vardır. Bugün de sizleri dinlemek adına, yaşadığını sorun ve problemleri duymak adına buradayız. Samimiyiz, gayretliyiz, özveriliyiz… Teşkilatımız, çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlere hizmet etmek için varız. Hiçbir zaman vatandaşına tepeden bakan değil, her an onların yanında olan ve vatandaşına hizmetkar olan bir gönüllü ordusu var burada. İnşallah sizler de bizlere İnegöl'ü yönetme noktasında destek ve katkı verirseniz, bizleri arayıp, iletişim kanallarımızdan ulaşıp öneri ve eleştirileri iletirseniz ben de çok mutlu olurum" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI HER AN HER YERDE OLAMAZ

Konuşmasının sonunda şehrin ortak akılla yönetilmesi konusuna da değinen Taban, "Bir Belediye Başkanının her an her yerde olma şansı yok. Koca bir şehir var ve sürekli göç alan bir şehir var. Dolayısıyla büyüyen şehirlerde muhakkak eksik ve aksaklar olacaktır. Ancak bunlarla ilgili gördüğünüzü, tespit ettiğinizi bizlerle paylaşırsanız bizler de hızlı bir şekilde bunları gidermeye çalışırız" ifadelerinde bulundu.