2019'un İlk Türkçe Rap Klibi 'JOKER'DEN Geldi!
1 saat önce
Türkçe Rap'in sansasyonel ismi Joker,"Element" albümünün 3. video klip çalışması "Rap Hala Benimle" için kamera karşısına geçti.
Çekimleri Eskişehir'de 4 günde tamamlanan klibin yönetmenliğini Anıl Batuhan Akagündüz üstlenirken, senaryo, post-prodüksiyon ve renk işlemleri Joker imzası taşıyor. Altyapısı Can Volkan'a ait olan parçanın klibinde Joker'e kalabalık bir rollerblade ve breakdance ekibi eşlik ediyor. Hip Hop'ın alt elementlerinin işlendiği görsellerden oluşan klipte aksiyon sahnelerine ağırlıklı yer verilmektedir.
2019'un ilk Türkçe Rap klibi olma özelliği taşıyan "Rap Hala Benimle" şimdi Basemode Records YouTube kanalında sizlerle!
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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