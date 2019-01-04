2019'un İlk Türkçe Rap Klibi 'JOKER'DEN Geldi!

Çekimleri Eskişehir'de 4 günde tamamlanan klibin yönetmenliğini Anıl Batuhan Akagündüz üstlenirken, senaryo, post-prodüksiyon ve renk işlemleri Joker imzası taşıyor. Altyapısı Can Volkan'a ait olan parçanın klibinde Joker'e kalabalık bir rollerblade ve breakdance ekibi eşlik ediyor. Hip Hop'ın alt elementlerinin işlendiği görsellerden oluşan klipte aksiyon sahnelerine ağırlıklı yer verilmektedir.

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