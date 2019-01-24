2019'un ilk yabancı yatırımı İsviçre'den
22 dakika önce
İsviçreli Frachtbox yurtdışındaki ilk ofisini Türkiye'de açtı.
İsviçreli Frachtbox yurtdışındaki ilk ofisini Türkiye
'de açtı. Yük sahibi ve nakliyeciyi online platformda buluşturan Frachtbox üyelerine 'tek tık'la en ideal partneri bulmayı vadediyor. Şirket, komşu ülkelerin yanı sıra iki Avrupa
ülkesini de Türkiye'den yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04
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