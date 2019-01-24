Son Dakika Haberleri: 2019'un ilk yabancı yatırımı İsviçre'den

2019'un ilk yabancı yatırımı İsviçre'den

22 dakika önce

İsviçreli Frachtbox yurtdışındaki ilk ofisini Türkiye'de açtı.

2019'un ilk yabancı yatırımı İsviçre'den, System.String[]
İsviçreli Frachtbox yurtdışındaki ilk ofisini Türkiye'de açtı. Yük sahibi ve nakliyeciyi online platformda buluşturan Frachtbox üyelerine 'tek tık'la en ideal partneri bulmayı vadediyor. Şirket, komşu ülkelerin yanı sıra iki Avrupa ülkesini de Türkiye'den yönetecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 

Türkiye, Ekonomi
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