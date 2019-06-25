Son Dakika Haberleri: 2019'un öne çıkan teknolojileri açıklandı
Son Dakika Dünya Haber

2019'un öne çıkan teknolojileri açıklandı

2 saat önce

2019 yılının öne çıkan teknolojileri arasında yapay zekanın ve internet teknolojilerinin yer aldığı belirtildi.

2019'un öne çıkan teknolojileri açıklandı, System.String[]
2019 yılının öne çıkan teknolojileri arasında yapay zekanın ve internet teknolojilerinin yer aldığı belirtildi.
Bilgisayar teknolojileri derneği ABD merkezli CompTIA, 2019'un gelişen teknolojileri raporunu yayımladı. CompTIA'ya göre internet teknolojileri ve yapay zeka bu yılın önde gelen teknolojileri arasında yer alıyor.
Raporda yapay zekanın, müşterilerin akıllı web siteleri ve sohbet robotları sayesinde işletmelerle etkileşim sağladıkları ve bu gibi araçların artık günlük yaşamdaki basit işlerle bile bütünleştirilmeye başlandığı kaydedildi.
CompTIA'nın Gelişen Teknoloji Komitesi'nin hazırladığı raporda yapay zeka ve internet teknolojisi listenin ilk iki sırasında yer alırken listeyi daha sonra sırasıyla 5G internet ağı, sunucusuz bilgisayarlar ve kripto paralar takip etti.
Tech Republic sitesinin aktardığı rapora göre, gelişen teknoloji yeni iş ve gelir sağlamak için en büyük fırsatları sunuyor.
?Toplam 10 teknolojinin yer aldığı listede robotlar, yüz, parmak izi ve göz retinası okuyabilen ve güvenlik amaçlı kullanılan biyometrik, üç boyutlu baskı olarak tanımlanan 3D baskı, gerçeğin simülasyonunu gösteren sanal gerçeklik cihazları ve son olarak da insansız hava araçları olarak bilinen drone'lar yer alıyor.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan, skandal cinsel taciz savunması: Benim tipim değil Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019'un öne çıkan teknolojileri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]