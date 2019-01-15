2019'un siyah ve beyaz kuğuları
11 dakika önce
Gedik Yatırım, 2019 yılına ilişkin strateji raporunda siyah ve beyaz kuğular başlıkları altında yukarı ve aşağı yönlü potansiyel riskleri sıraladı.
Gedik Yatırım, 2019 yılına ilişkin strateji raporunda siyah ve beyaz kuğular başlıkları altında yukarı ve aşağı yönlü potansiyel riskleri sıraladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:39
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