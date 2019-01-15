Son Dakika Haberleri: 2019'un siyah ve beyaz kuğuları

2019'un siyah ve beyaz kuğuları

11 dakika önce

Gedik Yatırım, 2019 yılına ilişkin strateji raporunda siyah ve beyaz kuğular başlıkları altında yukarı ve aşağı yönlü potansiyel riskleri sıraladı.

2019'un siyah ve beyaz kuğuları, System.String[]
Gedik Yatırım, 2019 yılına ilişkin strateji raporunda siyah ve beyaz kuğular başlıkları altında yukarı ve aşağı yönlü potansiyel riskleri sıraladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:39 

Ekonomi
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