2019'un temel problemi: Büyüme endişeleri

Ticaret savaşı, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve Brexit kaynaklı sancılı süreçte, gelişmekte olan ülke ekonomileri likidite probleminin içinde hareket kabiliyetini kaybederken, tüm bunlar küresel ekonomiye yönelik büyüme endişelerinin 2019'un temel problemi olacağına işaret ediyor.

Ticaret savaşı, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve Brexit kaynaklı sancılı süreçte, gelişmekte olan ülke ekonomileri likidite probleminin içinde hareket kabiliyetini kaybederken, tüm bunlar küresel ekonomiye yönelik büyüme endişelerinin 2019'un temel problemi olacağına işaret ediyor.

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