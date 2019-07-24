Son Dakika Haberleri: 2019 ürünü fındık hasadına doğru
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2019 ürünü fındık hasadına doğru

38 dakika önce

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, TMO'nun 1 Ağustos öncesi fındık alım fiyatını açıklaması gerektiğini belirtti.

2019 ürünü fındık hasadına doğru, System.String[]
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, TMO'nun 1 Ağustos öncesi fındık alım fiyatını açıklaması gerektiğini belirtti.
Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hasat döneminin yaklaşması ve serbest piyasada yaşanan negatif eğimli fiyat dalgalanmasının üretici ile bölge ekonomisini tedirgin ettiğini aktardı.
Müdahale sisteminin tekrar devreye alınmasının zorunlu hale geldiğini ifade eden Çakırmelikoğlu, 2019 ürünü fındığına TMO kanalıyla fiyat belirlenmesi, alımda da ofis ile FİSKOBİRLİK'in ortak hareket etmesi önerisini sundu.
TMO tarafından 1 Ağustos'tan önce mutlaka alım fiyatının açıklanmasını istediklerini vurgulayan Çakırmelikoğlu, "Verilecek fiyat, ekonomik süreç ve bölge dengeleri göz önüne alınmak kaydıyla sosyal politikalar kapsamında artı değerlendirilmeli, kademeli fiyat esas alınmalıdır." ifadelerini kullandı.
Çakırmelikoğlu, fiyat istikrarının gelecek yıllarda devam edebilmesi adına sektörün tüm taraflarının içinde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde "Fındık Üst Kurulu" oluşturulmasının gerekli olduğunu kaydetti.
Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:58 Kaynak: AA
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