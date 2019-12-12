2019 World Judo Masters şölen tadında maçlarla başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2019 World Judo Masters şölen tadında maçlarla başladı - Son Dakika Dünya

2019 World Judo Masters şölen tadında maçlarla başladı

3 saat önce

Yılın son judo turnuvası World Judo Masters'a bu yıl Çin'in Qingdao şehri ev sahipliği yapıyor.

2019 World Judo Masters şölen tadında maçlarla başladı, System.String[]

Yılın son judo turnuvası World Judo Masters'a bu yıl Çin'in Qingdao şehri ev sahipliği yapıyor. Turnuvanın ilk gününde güne damgasını vuran isim her maçında ippon skoru elde etmeyi başaran Japon Ryuju Nagayama oldu.


Nagayama, finalde İspanyol Fransisco Garrigos ile karşılaştı. Rakibini ippon skoru ile saf dışı bırakan Japon judoka iki yıl aradan sonra yine Masters unvanı almaya hak kazandı. Böylelikle Nagayama'nın Tokyo Olimpiyatları'nda da başarısını sürdürmesi bekleniyor. Nagayama'nın madalyası Uluslararası Judo Federasyonu Hakemlik Direktörü Juan Carlos Barcos tarafından teslim edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:16 
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