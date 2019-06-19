2019 yazının trendi elbiseler

İSTANBUL - DHA, (Kurumsal Haber) - Yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken sıcak havalar giyim trendlerini etkilemiş durumda. Moda sektörünün öncü markaları da bu yaz gardıropların elbiselerle dolacağını söylüyor.

Rahat ve konforlu elbiseler sıcak havaların kurtarıcısı olarak görülüyor. Bu kapsamda kırmızı, haki, beyaz renklerde veya çizgili ya da çiçek desenli keten gömlek elbiseler, koton vual midi elbiseler ön plana çıkıyor.

Elbise trendlerine ilişkin önerilerde bulunan BEYMEN Club, "Etnik zenginliklerden, sanattan ve doğadan ilham alan tasarımlarıyla her sezon casual giyimin güncel kodlarını yazan, farklı tarz ve modellerdeki elbiseleriyle yaz stilinizi tamamlıyor. BEYMEN Club'ın yeryüzünün farklı perspektiflerinden ve denizin farklı katmanlarından ilham alan elbiseleriyle gökkuşağının tüm renk paletini gardırobunuza taşıyabilirsiniz. Yaz ruhunu en iyi yansıtan canlı renklerdeki tropikal çiçek desenleri, gökkuşağından ilham alan omuzu açık çizgili elbise, renkli geometrik desenli modeller, mavi tonlarındaki degrade elbise yaz boyunca vazgeçilmeziniz olacak. Koleksiyonun favorileri arasında yer alan Beymen Club'un en beğenilen desenlerinden olan şal desenli şifon elbiseler, geleneksel sandık elbiseleri, dantel detaylı elbiseler, pastel renklerle güncellenen midi modeller ise yaz mevsiminin feminen ve romantik görünümlerini oluşturuyor" şeklinde açıklama yapıldı.