2019-YDS/2 sonuçları açıklandı
2 saat önce
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:06
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