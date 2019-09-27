Son Dakika Haberleri: 2019-YDS/2 sonuçları açıklandı
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2019-YDS/2 sonuçları açıklandı

2 saat önce

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecek.

2019-YDS/2 sonuçları açıklandı, System.String[]

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:06 
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