2019 Yerel Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçim münasebetiyle seçim döneminde Erzincan'da alınacak güvenlik tedbirleri ve yapılacak çalışmalar konusunda seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nde düzenlenen toplantıya; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Vali Yardımcıları Mehmet Şerif Olçaş ve Çağlayan Aydın, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, ilgili kurum müdürleri ve güvenlik birimlerinin yetkilerileri katıldı.



Gerçekleştirilen toplantıda, seçimin güvenlik, huzur ve esenlik ortamı içerisinde idrak edilmesi, yasa dışı eylem ve durumların önlenmesi, kamu güvenliğinin sağlanması, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde gerçekleşmesine yönelik tedbir planı oluşturuldu.



Vali Ali Arslantaş, toplantıda yaptığı konuşmada tüm katılımcılarının yeni yılını tebrik ederek, seçim öncesi, seçim sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirlerinin yanında; elektrik- enerji, iletişim, doğalgaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekesi, çevre temizliği alanlarında seçim güvenliği ile bağlantılı olarak alınacak tedbirlere önem verilmesi talimatında bulunarak, seçim sonuçlanıncaya kadar seçimle ilgili gelişmelerin anlık olarak takibinin yapılması ve sürecin sorunsuz şekilde tamamlanması için gerekli her türlü tedbirin sağlanacağını kaydetti.



Öte yandan vatandaşların hiçbir baskı ile karşılaşmadan, hür iradeleri ile oy kullanmalarını temin etmek amacıyla sandık çevresine ulaşımlarını kolaylaştıracak her türlü imkan ve vasıtanın temin edileceğini kaydeden Vali Arslantaş, edinilen her türlü bilgininde ciddiyet ve titizlikle değerlendirilerek, birimler arasında da hızlı bilgi paylaşımının sağlanacağını bildirdi. - ERZİNCAN

