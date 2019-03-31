Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Ertuğrul kazandı.

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Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Ertuğrul kazandı.


Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Eflani'de yeniden başkan seçildiğini açıkladı.

Kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür eden Ertuğrul, "Çok mutluyum. Demek ki ilçemizde güven kazanmışız, demek ki iyi işler yapmışız. Herkese teşekkür ediyorum. Ben ilçemizde yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Kaldığımız yerden, daha hızlanarak devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:34 Kaynak: AA

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