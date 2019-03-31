2019 Yerel Seçim Sonuçları

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Ertuğrul kazandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Ertuğrul kazandı.





Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Eflani'de yeniden başkan seçildiğini açıkladı.



Kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür eden Ertuğrul, "Çok mutluyum. Demek ki ilçemizde güven kazanmışız, demek ki iyi işler yapmışız. Herkese teşekkür ediyorum. Ben ilçemizde yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Kaldığımız yerden, daha hızlanarak devam edeceğiz." dedi.

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