Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Karabük'ün Ovacık ilçesinde belediye başkanlığını, AK Parti adayı Yakup Narter kazandı.

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde belediye başkanlığını, AK Parti adayı Yakup Narter kazandı.


Narter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yeni belediye başkanı seçildiğini söyledi.

İlçe için güzel projeleri olduğunu belirten Narter, "Çok mutluyum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Durmak yok, hiç durmadan devam edeceğiz çalışmalara. İlçemiz için iyi projelerimiz var." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:45 Kaynak: AA

Yakup Narter, AK Parti, Ovacık, Karabük, Güncel
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