2019 Yerel Seçim Sonuçları
1 saat önce
Karabük'ün Ovacık ilçesinde belediye başkanlığını, AK Parti adayı Yakup Narter kazandı.
Karabük
'ün Ovacık
ilçesinde belediye başkanlığını, AK Parti
adayı Yakup Narter
kazandı.
Narter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yeni belediye başkanı seçildiğini söyledi.
İlçe için güzel projeleri olduğunu belirten Narter, "Çok mutluyum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Durmak yok, hiç durmadan devam edeceğiz çalışmalara. İlçemiz için iyi projelerimiz var." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:45 Kaynak: AA
Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu
İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı