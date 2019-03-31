2019 Yerel Seçim Sonuçları
45 dakika önce
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Yakup Demircan kazandı.
Düzce
'nin Gölyaka
ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
'nin adayı Yakup Demircan
kazandı.
Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifleri sonucunda, Gölyaka'da başkan seçildiğini açıkladı.
Bu seçimde Gölyaka'nın kazandığını dile getiren Demircan, "Bundan sonra hiç durmadan çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde olursak her şeyin üstesinden geliriz. Çok çalıştık, bundan sonra daha çok çalışacağız. Gölyaka'nın daha ileriye gitmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." diye konuştu.
Demircan, kendisine destek veren tüm Gölyakalılara teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:56 Kaynak: AA
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