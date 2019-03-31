Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Bolu'nun Seben ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Fatih Kavak kazandı.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Bolu'nun Seben ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Fatih Kavak kazandı.

Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Seben'de başkan seçildiğini açıkladı.

Seben için çok güzel olduğunu ifade eden Kavak, "Bu başarı teşkilatımızın desteği ile oldu. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Seben'e hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA

AK Parti, Bolu, Kavak, Seben, Güncel
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