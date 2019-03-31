Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Recayi Çağlar kazandı.

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Recayi Çağlar kazandı.

Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda Yeniçağa'da başkan seçildiğini açıkladı.

İlçede görev yaptığı 5 yıl boyunca yorulmadan hizmet ettiğini belirten Çağlar, "Görevde olduğum 5 yıl boyunca Yeniçağa halkına hizmet ettik. Herkese yakın davrandım, kibre kapılmadım. Yüzde 67,5 oyla beni ödüllendirdiler. Halkıma minnettarım. Hizmetlerin en iyilerine layık onlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA

Recayi Çağlar, AK Parti, Bolu, Güncel
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