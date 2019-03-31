2019 Yerel Seçim Sonuçları
1 saat önce
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Recayi Çağlar kazandı.
Bolu
'nun Yeniçağa ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Recayi Çağlar
kazandı.
Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda Yeniçağa'da başkan seçildiğini açıkladı.
İlçede görev yaptığı 5 yıl boyunca yorulmadan hizmet ettiğini belirten Çağlar, "Görevde olduğum 5 yıl boyunca Yeniçağa halkına hizmet ettik. Herkese yakın davrandım, kibre kapılmadım. Yüzde 67,5 oyla beni ödüllendirdiler. Halkıma minnettarım. Hizmetlerin en iyilerine layık onlar." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA
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