Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Muharrem Tozan kazandı.

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Muharrem Tozan kazandı.

Tozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm ülkeye ve Gümüşova halkına hayırlı olmasını diledi.

Kendisine bu kutsal görevin verildiğini aktaran Tozan, şöyle konuştu:

"Biz ilk günden bu yana bu zafer için hazırlanıyorduk. Gün boyu da heyecanla bu zafer için bekledik. Bu süreçte yanımızda yürüyen tüm Gümüşovalılara teşekkür ediyorum. Artık Gümüşova daha güzel ve yaşanılabilir bir yer olacak."

Tozan, destekçilerine teşekkür ederek, işlerinin bundan sonra sadece Gümüşova olacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:12 Kaynak: AA

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