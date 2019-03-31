Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

17 dakika önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Emin Tekemen kazandı.

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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Emin Tekemen kazandı.

Tekemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Kıbrıscık'ta başkan seçildiğini açıkladı.

Kendisinin değil Kıbrıscık'ın kazandığını ifade eden Tekemen, "Gerçekten çok küçük bir ilçeyiz ama Bolu'nun yıldızı olacağız. İlçemizi yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Zorlu bir süreç geçti. 4,5 aydır ayakta, vatandaşla irtibat halindeydik. En sonunda ipi göğüslemeyi de başardık. Hep projelerimizi anlattık ve kazandık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Emin Tekemen, Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu, Güncel
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