2019 Yerel Seçim Sonuçları
2 saat önce
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP Adayı İbrahim Pilavcı kazandı.
Sakarya
'nın Taraklı
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP
Adayı İbrahim Pilavcı
kazandı.
Pilavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda Taraklı'da başkan seçildiğini açıkladı.
Dertlerinin bundan sonraki süreç olduğunu belirten Pilavcı, "Allah bizi mahcup etmesin, sözler verdik. Burada kardeşlik kazandı, ittifakı güçlendirdik. Önceki oyların üzerine oy kattık. Tek derdimiz bundan sonraki süreç." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:43 Kaynak: AA
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