2019 Yerel Seçim Sonuçları

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı Mustafa Koloğlu kazandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı Mustafa Koloğlu kazandı.



Koloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Cumayeri'nde başkan seçildiğini açıkladı.





Cumayeri'nde yeni bir sayfa açıldığını belirten Koloğlu, "Halkımıza teşekkür ederiz. İlçemizi geliştirmek için canla başla çalışacağız. Tüm enerjimizi Cumayeri'ne harcayacağız. İnşallah daha güzel bir Cumayeri için tüm halkımızla çalışacağız." diye konuştu.



Tüm seçmenlere teşekkür eden Koloğlu, seçimlerin Türkiye, Cumayeri ve tüm dünya için hayırlı olmasını diledi.

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