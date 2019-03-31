2019 Yerel Seçim Sonuçları

Rize
Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti
adayı Rahmi Metin
kazandı.
Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin
'de resmi olmayan sonuçlara göre yarışın tamamlandığını belirtti.
Halkın gösterdiği teveccüh ile belediye başkanı seçildiğini ifade eden Metin, "Bize oy veren, vermeyen, sandığa giden herkese teşekkür ediyorum. Demokratik haklarını kullanarak tercihlerini yaptılar. Görevimizin zorluğunun bilincindeyiz. Rize'nin her noktasına eşit mesafedeyiz. Hizmet yolunda herkese eşit mesafede olacağız." dedi.
Rize'nin her noktasını bildiklerini aktaran Metin, şehrin çehresini değiştirmek için vakit kaybetmeden işe koyulacaklarını, yapımına başlanan çalışmaların kısa sürede tamamlanması için var güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.
Metin, kesinleşen sonuçların ardından daha geniş değerlendirme yapacaklarını kaydetti.