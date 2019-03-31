Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Rize Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı.

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Rize Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı.

Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'de resmi olmayan sonuçlara göre yarışın tamamlandığını belirtti.

Halkın gösterdiği teveccüh ile belediye başkanı seçildiğini ifade eden Metin, "Bize oy veren, vermeyen, sandığa giden herkese teşekkür ediyorum. Demokratik haklarını kullanarak tercihlerini yaptılar. Görevimizin zorluğunun bilincindeyiz. Rize'nin her noktasına eşit mesafedeyiz. Hizmet yolunda herkese eşit mesafede olacağız." dedi.

Rize'nin her noktasını bildiklerini aktaran Metin, şehrin çehresini değiştirmek için vakit kaybetmeden işe koyulacaklarını, yapımına başlanan çalışmaların kısa sürede tamamlanması için var güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Metin, kesinleşen sonuçların ardından daha geniş değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:03 Kaynak: AA

Rahmi Metin, AK Parti, Rize, Güncel
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