Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Semih Şahin kazandı.

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Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Semih Şahin kazandı.

CHP İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarını takip eden Şahin ve partililer, sevinç yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Şahin, "Hep birlikte kazandık. 'Martın sonu bahar.' dedik, martın sonu bahar oldu. Bilecik benimle umutlandı ve umut korkuyu yendi. Korku yok artık." dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de Semih Şahin'in, 50 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi.

Tüzün, şunları kaydetti:

"Onun inancını, samimiyetini, başarısını, kariyerini zaten biliyorduk. Şimdi kariyerini, bu geçmiş başarısını Bilecik için kullansın. İnandık, güvendik. El birliğiyle bunu başardık. Tabii bu inancımızı, bu birlikteliğimizi Bilecik halkı sandıkta gösterdi. Çok onurluyum, çok mutluyum. Benim için ayrı bir önemi daha vardı, 1999'da belediye başkanı olduktan sonra, kaybetmiş olmamızın üzüntüsü içindeydim. Şimdi bu emaneti geri almanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içindeyim."

Partililer daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi, Bilecik, Güncel
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