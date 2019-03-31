2019 Yerel Seçim Sonuçları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy ile bazı siyasilerin de oy kullandığı sandıkların sayımı tamamlandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oy kullandığı Üsküdar
Sabri Artam Vakfı İlkokulundaki 3174 numaralı sandıktan, CHP
'ye 153, AK Parti'ye 127, Saadet Partisi
'ne 2, Demokratik Sol Parti
'ye 1 oy çıktı.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un oy kullandığı Fatih
29 Mayıs İlkokulundaki "1249" numaralı sandıktan, AK Parti'ye 150, CHP'ye 89, Saadet Partisi'ne 3, Demokratik Sol Parti'ye 3, Bağımsız Türkiye Partisi
'ne 1, Vatan Partisi'ne 1, bağımsız aday Mehmet Celal Baykara
'ya 1 oy çıktı. İçişleri Bakanı Soylu
'nun oy kullandığı Gaziosmanpaşa Dobruca
İlkokulu "1004" numaralı sandıktan, CHP'ye 155, AK Parti'ye 90, Saadet Partisi'ne 2, Demokrat Parti
'ye 2, Bağımsız Türkiye Partisi ve Vatan Partisi'ne birer oy, bağımsız aday Güldes Önkoyun
'a da 1 oy çıktı.
Sağlık Bakanı Koca'nın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulundaki "3299" nolu sandıktan ise AK Parti'ye 157, CHP'ye 126, Saadet Partisi'ne 8, Bağımsız Türkiye Partisi'ne 3, Demokratik Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi
'ne birer oy çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı
Ersoy'un oy kullandığı Ortaköy Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki "1336" nolu sandıktan, CHP'ye 204, AK Parti'ye 55, Türkiye Komünist Partisi'ne 1, bağımsız adaylar Murat Kadıoğlu
ve Özge Akman
'a birer oy çıktı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
'ın oy kullandığı "3383" nolu sandıktan, AK Parti'ye 167, CHP'ye 91, Demokratik Sol Parti'ye 6, Saadet Partisi'ne 3, Bağımsız Türkiye Partisi'ne 2, Demokrat Parti'ye 1 oy çıktı.
Sarıgül ve Kınay
DSP Şişli
Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül
'ün sandığından kendisine 78, CHP'ye 174, AK Parti'ye 19 oy çıktı. İYİ Parti Kadıköy
Belediye Başkan Adayı Emre Kınay
'ın oy kullandığı "1116" numaralı sandıktan kendisine 28, CHP'ye 212, AK Parti'ye 29 oy çıktı.