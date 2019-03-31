Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bazı siyasilerin de oy kullandığı sandıkların sayımı tamamlandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bazı siyasilerin de oy kullandığı sandıkların sayımı tamamlandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oy kullandığı Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulundaki 3174 numaralı sandıktan, CHP'ye 153, AK Parti'ye 127, Saadet Partisi'ne 2, Demokratik Sol Parti'ye 1 oy çıktı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un oy kullandığı Fatih 29 Mayıs İlkokulundaki "1249" numaralı sandıktan, AK Parti'ye 150, CHP'ye 89, Saadet Partisi'ne 3, Demokratik Sol Parti'ye 3, Bağımsız Türkiye Partisi'ne 1, Vatan Partisi'ne 1, bağımsız aday Mehmet Celal Baykara'ya 1 oy çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun oy kullandığı Gaziosmanpaşa Dobruca İlkokulu "1004" numaralı sandıktan, CHP'ye 155, AK Parti'ye 90, Saadet Partisi'ne 2, Demokrat Parti'ye 2, Bağımsız Türkiye Partisi ve Vatan Partisi'ne birer oy, bağımsız aday Güldes Önkoyun'a da 1 oy çıktı.

Sağlık Bakanı Koca'nın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulundaki "3299" nolu sandıktan ise AK Parti'ye 157, CHP'ye 126, Saadet Partisi'ne 8, Bağımsız Türkiye Partisi'ne 3, Demokratik Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi'ne birer oy çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un oy kullandığı Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki "1336" nolu sandıktan, CHP'ye 204, AK Parti'ye 55, Türkiye Komünist Partisi'ne 1, bağımsız adaylar Murat Kadıoğlu ve Özge Akman'a birer oy çıktı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın oy kullandığı "3383" nolu sandıktan, AK Parti'ye 167, CHP'ye 91, Demokratik Sol Parti'ye 6, Saadet Partisi'ne 3, Bağımsız Türkiye Partisi'ne 2, Demokrat Parti'ye 1 oy çıktı.

Sarıgül ve Kınay

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün sandığından kendisine 78, CHP'ye 174, AK Parti'ye 19 oy çıktı.

İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay'ın oy kullandığı "1116" numaralı sandıktan kendisine 28, CHP'ye 212, AK Parti'ye 29 oy çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Şentop, AK Parti, Güncel
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