2019 Yerel Seçim Sonuçları
30 dakika önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı İsmail Yıldırım kazandı.
Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti
adayı İsmail Yıldırım
kazandı.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Karamürsel'de başkan seçildiğini açıkladı.
Çok mutlu olduğunu belirten Yıldırım, "Allah razı olsun Cumhur İttifakı'nın çok büyük bir başarısı. Destek veren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Biz tabii bu saatten sonra geçmişte olduğu gibi bütün Karamürsel'in belediye başkanı olarak, tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey Karamürsel için." ifadesini kullandı.
Bu arada Vapur İskelesi önünde toplanan partililer kutlama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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