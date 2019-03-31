2019 Yerel Seçim Sonuçları
25 dakika önce
Karabük Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden MHP adayı Rafet Vergili kazandı.
Karabük
Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden MHP
adayı Rafet Vergili
kazandı.
Vergili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü dönemine gireceğini, bu güvenden dolayı herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili diye ayrım yapmadığını vurgulayan Vergili, "Bu dönemimde de farklı olmayacak. Ben Karabük'ün belediye başkanıyım. İki dönem iyi şeyler yaptık ki, yeniden tercih edildim. Ne söz vermişsem şimdiye kadar yaptım. Şimdi de verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim. Projelerimizle Karabük daha ileriye gidecek. Ben tekrar herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Bu arada, Kent Meydanı'nda toplanan partililer havai fişekler eşliğinde kutlama yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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