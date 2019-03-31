Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

25 dakika önce

Karabük Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden MHP adayı Rafet Vergili kazandı.

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Karabük Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden MHP adayı Rafet Vergili kazandı.


Vergili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü dönemine gireceğini, bu güvenden dolayı herkese teşekkür ettiğini söyledi.


Başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili diye ayrım yapmadığını vurgulayan Vergili, "Bu dönemimde de farklı olmayacak. Ben Karabük'ün belediye başkanıyım. İki dönem iyi şeyler yaptık ki, yeniden tercih edildim. Ne söz vermişsem şimdiye kadar yaptım. Şimdi de verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim. Projelerimizle Karabük daha ileriye gidecek. Ben tekrar herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Bu arada, Kent Meydanı'nda toplanan partililer havai fişekler eşliğinde kutlama yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Rafet Vergili, MHP, Karabük, Güncel
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