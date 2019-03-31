2019 Yerel Seçim Sonuçları
1 saat önce
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Bünyamin Çiftçi kazandı.
Kocaeli
'nin Çayırova
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Bünyamin Çiftçi
kazandı.
Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Çayırova'da başkan seçildiğini açıkladı.
Sonuçtan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Çiftçi, "Güzel bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Çayırovalı kardeşlerimiz bizi bağrına bastı. 800'e yakın program yaptık. Çok güzel bir teveccüh vardı. 40 yıla yakındır Çayırova'da yaşıyoruz. Her şeyimiz burada, kurucu ilçe başkanlığını burada yaptık. Neticede çalışmamızın meyvesini aldık. Çayırova tarihinde sonuçlar böyle giderse bugüne kadar seçim kazanmış belediye başkanları arasında en yüksek oyla kazanmış olacağız." ifadelerini kullandı.
Çiftçi, Çayırova halkına layık olmak için çalışacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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