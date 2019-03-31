Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Zonguldak belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.

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Zonguldak belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.

Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda Zonguldak'ta seçimi kazandıklarını belirtti.

Ömer Selim Alan, "Bize inananları ve güvenenleri utandırmayacağız. Zonguldak kazanacak. Hep beraber yüzümüz gülecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Zonguldak, AK Parti, Ömer Selim Alan, Güncel
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