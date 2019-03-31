2019 Yerel Seçim Sonuçları
1 saat önce
Zonguldak belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.
Zonguldak
belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Ömer Selim Alan
kazandı.
Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda Zonguldak'ta seçimi kazandıklarını belirtti.
Ömer Selim Alan, "Bize inananları ve güvenenleri utandırmayacağız. Zonguldak kazanacak. Hep beraber yüzümüz gülecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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