2019 Yerel Seçim Sonuçları
1 saat önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmail Gündoğdu kazandı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmail Gündoğdu kazandı.
Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Ferizli'de başkan seçildiğini açıkladı.
İsmail Gündoğdu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. 76 günlük maratonun taçlandığı gün inşallah." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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