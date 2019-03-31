2019 Yerel Seçim Sonuçları
3 saat önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı İshak Sarı kazandı.
Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti
adayı İshak Sarı
kazandı.
Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Karasu'da başkan seçildiğini açıkladı.
Sonuçların, ülkeye, millete ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sarı, "Seçim sonuçları kesinleştikten sonra ivedi olarak iş başına geçmek istiyoruz. Bu başarı, ittifakın sonucudur." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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