Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

3 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı İshak Sarı kazandı.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı İshak Sarı kazandı.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Karasu'da başkan seçildiğini açıkladı.

Sonuçların, ülkeye, millete ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sarı, "Seçim sonuçları kesinleştikten sonra ivedi olarak iş başına geçmek istiyoruz. Bu başarı, ittifakın sonucudur." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

AK Parti, Sakarya, Karasu, Güncel
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