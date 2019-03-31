Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Orhan Yıldırım kazandı.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Orhan Yıldırım kazandı.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Karapürçek'te başkan seçildiğini açıkladı.

Zor bir seçim süreci yaşadıklarını ve bir dönem daha göreve getirildikleri anlatan Yıldırım, "Bir dönem daha buradayız. Halkımıza hayırlı hizmetler yapar, bu teveccühü karşılıksız bırakmayız inşallah." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Orhan Yıldırım, AK Parti, Sakarya, Karapürçek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 00:59:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]