2019 Yerel Seçim Sonuçları
2 saat önce
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Orhan Yıldırım kazandı.
Sakarya
'nın Karapürçek
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Orhan Yıldırım
kazandı.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Karapürçek'te başkan seçildiğini açıkladı.
Zor bir seçim süreci yaşadıklarını ve bir dönem daha göreve getirildikleri anlatan Yıldırım, "Bir dönem daha buradayız. Halkımıza hayırlı hizmetler yapar, bu teveccühü karşılıksız bırakmayız inşallah." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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