2019 Yerel Seçim Sonuçları
3 saat önce
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Acar kazandı.
Sakarya
'nın Kocaali
ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Ahmet Acar
kazandı.
Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Kocaali'de başkan seçildiğini açıkladı.
Üçüncü döneminde kendisini seçen vatandaşlara teşekkür eden Acar, "Cumhur İttifakı'nın enerjisini, heyecanını sandığa yönlendirmiş olmanın sonucu diye düşünüyorum. Seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye
genelinde de Cumhur İttifakı'nın başkanlıkta aldığı oyun üzerinde oy alarak yüzümüzün güleceğini, ilçemiz için daha güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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