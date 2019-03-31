Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

3 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Yusuf Alemdar kazandı.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Yusuf Alemdar kazandı.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığı önünde seçmenlere hitap eden Alemdar, bugüne kadar gösterdikleri vefa ve samimiyet için partililere teşekkür etti.

Partililerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını belirten Alemdar, "Bizimle beraber Türkiye'deki tüm illere, ilçelere örnek olacak şekilde bir çalışma ortaya koydunuz, bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olarak, 10 yıldır sizleri üzmedik, aldatmadık, yanıltmadık, başınızı öne eğdirmedik, inşallah bundan sonraki 5 yıl içerisinde yine beraber çalışacağız." diye konuştu.

Alemdar, meclis üyeleriyle Serdivan'ı geliştirmeye ve ilçeye hizmet etmeye gayret edeceklerini belirterek, "Bu desteğe, bu gayretinize, samimiyetinize çok teşekkür ediyorum. Sevinmek hakkınızdır, taşkınlık yapmadan, başkalarını da çok fazla üzmeden sevinebilirsiniz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Yusuf Alemdar, Sakarya, AK Parti, Güncel
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