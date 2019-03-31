Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

3 saat önce

Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'li Emrah Özdemir, "Yarından itibaren bütün Niğde'nin belediye başkanı olarak sizlere ve AK Parti teşkilatına layık bir belediye başkanlığı yapacağım." dedi.

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Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'li Emrah Özdemir, "Yarından itibaren bütün Niğde'nin belediye başkanı olarak sizlere ve AK Parti teşkilatına layık bir belediye başkanlığı yapacağım." dedi.

Özdemir'in kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesinin ardından, il teşkilatı önünde toplanan partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleler eşliğinde kutlama yaktı. Havai fişek gösterisi yapan partililer, konvoy oluşturarak şehir turu da attı.

Tevazu, samimiyet ve gayretle çalıştıklarını söyleyen Özdemir, burada yaptığı konuşmada, 130 gün, bir gün bir saat ara vermeden çalıştıklarını, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, teşkilatına, eşine ve çocuklarına teşekkür etti.

Özdemir, vatandaşların desteğiyle bu zaferi yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız sıcak demedi, soğuk demedi sabahın ilk ışıklarıyla çıktı, gençlerimiz yine aynı gecenin bir yarısına kadar koşturdular, çalıştılar. Milletvekillerimiz önce Ankara'da sonra burada hep birlikte el ele verdik, bir olduk, beraber olduk ve bu birliktelikten zafer çıktı. Hepinizden Allah razı olsun. Bize güvendiniz sizleri mahcup etmeyeceğim, bundan emin olabilirsiniz. Yarından itibaren bütün Niğde'nin belediye başkanı olarak sizlere ve AK Parti teşkilatına layık bir belediye başkanlığı yapacağım. Her zaman dediğimiz gibi çok çalışacağız. Ben de 31 Mart'la alakalı hiçbir stres yok demiştim. Benim stresim yarın başlıyor, benim işim yarın başlıyor. İnşallah yarından itibaren bu şehre layık bir belediye başkanlığı yapacağız."

Kutlamada, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de birer konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Emrah Özdemir, Niğde, AK Parti, Güncel
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