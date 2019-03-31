Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Bilal Soykan kazandı.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Bilal Soykan kazandı.

Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Akyazı'da başkan seçildiğini açıkladı.

Kendileriyle hareket eden MHP ile AK Parti teşkilatındaki herkese ve ilçe halkına teşekkür eden Soykan, "Akyazı güzel olacak ve bunu hep beraber yapacağız. Akyazı'nın neye ihtiyacı varsa ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ne söz verdiysek Allah'ın izniyle hepsini yapacağız. MHP teşkilatı ve AK Parti teşkilatındaki herkese ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emanetiniz emin ellerde." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Sakarya, AK Parti, Akyazı, Güncel
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