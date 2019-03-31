2019 Yerel Seçim Sonuçları

Bolu'nun Mengen ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Turhan Bulut kazandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Turhan Bulut kazandı.



Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Mengen'de başkan seçildiğini açıkladı.



Beş yıl önce halka verdiği sözleri yerine getirdiğini belirten Bulut, "Halka vermiş olduğum güvenin karşılığını bu seçimlerde de yine farklı bir şekilde aldık. Yine bu seçimlerde verdiğimiz sözü gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sosyal demokrat belediyelerde seçimler bittikten sonra ayrım yapmaksızın herkesin başkanı olma özelliğini taşıyacağım sözünü verdim. Bunu yine yapacağım. Benim kapım yine halkıma açık kalacak." dedi.

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