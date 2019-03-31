Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mutlu Işıksu kazandı.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mutlu Işıksu kazandı.

Işıksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Adapazarı'nda başkan seçildiğini açıkladı.

Adapazarı halkına kendilerine başkanlık görevini verdiği için teşekkür eden Işıksu, "En yakın oy oranına baktığımızda neredeyse iki katından daha fazla oy oranıyla... Bu bizim çok çalışmamız, milletimize çok güzel hizmetler yapmamız gerektiğiyle ve bize güvendiğiyle ilgili bir mesajdır. Dolayısıyla biz de bu mesaja layık olmak için 7/24, gece gündüz milletimize hizmet edeceğiz inşallah." dedi.

Mutlu Işıksu, önceki seçimlere göre daha uzun süren bir kampanya dönemi yaşadıklarını anlatarak, "Ama çok bereketli oldu. Çok sayıda vatandaşımızla buluşma imkanı oldu ve dertleştik, paylaştık. Nasıl bir hizmet ve yönetim anlayışımızın olacağını paylaştık. Zaten Cumhur İttifakı'yla çıktığımız bu yolda, milletimizin bu teveccühüne, güvenine de layık olmaya çalışacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

AK Parti, Sakarya, Mutlu Işıksu, Güncel
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