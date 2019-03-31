2019 Yerel Seçim Sonuçları

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hilmi Güler kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hilmi Güler kazandı.



AK Parti İl Başkanlığının önünde toplanan partililer, müzik eşliğinde kutlamalara başladı.



Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da olan Hilmi Güler, İl Başkanlığı önünde partililere hitaben yaptığı konuşmada, Türk demokrasisi adına güzel bir seçim olduğunu söyledi.



Destekleri ve duaları için herkese teşekkür eden Güler, "Aynı zamanda bize oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyoruz çünkü Ordu çok önemli bir şehir, Türkiye'nin özeti. Biz burada güzel bir yönetim yapmak istiyoruz, yönetim gerçekleştirmek istiyoruz. Onun için de ben Allah nasip ederse herkesin başkanı olacağım, bize oy verseler de oy vermeseler de hepsinin başımızın üstünde yeri var." diye konuştu.



Güler, Ordu'yu güzelleştirmek için hareket edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü bizim dışımızda da seçime katılan kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin de başkanı olacağımız için gayet ağırbaşlı, mütevazi hareketimle devam edeceğim. Onların gönüllerini kırmayalım. Madem ki gönül belediyeciliği yapıyoruz, onların da gönüllerini kazanmamız lazım. Bu bakımdan onlara da başarılar diliyorum. Güzel, mutlu bir yaşantıya hep birlikte onların da büyükşehir belediye başkanı olarak devam edeceğiz.



Şu ana kadar hizmet eden bütün kardeşlerimize, bütün Ordu'ya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Başta Engin Bey olmak üzere ondan önceki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ordu'ya hizmet edenlere selam olsun. Ordu'yu sevenlere selam olsun."



"Biz kazandık ama kazanmayanların da hakkını gözetmemiz lazım." ifadesini kullanan Güler, kazananın Ordu ve Türkiye olacağına işaret etti.



AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşcı ile Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin de teşekkür konuşması yaptı.



Konuşmaların ardından katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde kutlamaları sürdürdü.



Motosikletçilerin gösteri yaptığı alanda havai fişek atıldı.

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